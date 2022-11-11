Ученые создали "гибридную" иммунную систему для лечения диабета

У пациентов с диабетом 1 типа иммунная система ошибочно начинает атаковать островковые клетки поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина. Без необходимого уровня этого жизненно важного гормона уровень глюкозы в крови не может регулироваться самостоятельно, что требует от пациентов регулярного контроля его уровня и соответствующих инъекций инсулина.

Одним из способов лечения является замена поврежденных островковых клеток новыми, полученными от донора. Этот метод оказался многообещающим в предыдущих испытаниях на людях, но у него есть один недостаток, характерный для трансплантации - иммунная система реципиента распознает клетки как чужеродные и атакует их. С этим, в свою очередь, можно справиться с помощью лекарств, подавляющих иммунную систему, но тогда пациент становится уязвимым для инфекций.

В новом исследовании ученые Стэнфорда изучили интригующий метод создания гибридной иммунной системы, состоящей из клеток донора и реципиента. Для начала необходимо ослабить иммунную систему хозяина.

После временного ослабления иммунной системы команда вводит стволовые клетки крови донора, которые поселяются в костном мозге реципиента и начинают вырабатывать собственные иммунные клетки. Тем временем стволовые клетки хозяина восстанавливаются и тоже приступают к работе, вырабатывая гибридную иммунную систему. Это удерживает ее от нападения на пересаженные островковые клетки, позволяя ей в то же время бороться с инфекциями.

Команда проверила эту идею на мышах-диабетиках и обнаружила, что животные смогли поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови на протяжении всего исследования, которое длилось более 100 дней.