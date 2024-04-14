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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 22:30
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Ученые создали Holodeck из сериала Star Trek: виртуальная среда по запросу

Используя ИИ
Помните голопалубу из сериала Star Trek? Если нет, то это иммерсивная виртуальная среда. Она может, например, воссоздать любое пространство, используя голограммы. Так, исследователи создали новую систему на базе искусственного интеллекта, которая может генерировать интерактивные 3D-среды по обычному текстовому запросу.
Ученые создали Holodeck из сериала Star Trek: виртуальная среда по запросу
© University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science

Традиционно создание таких виртуальных пространств отнимало много времени у художников. «На создание одной среды художники могли потратить неделю», — говорит Юэ Ян, докторант, участвующий в проекте.

«Системы генеративного ИИ обучаются на огромных массивах данных», — объясняет соавтор проекта профессор Крис Каллисон-Берч. «В ChatGPT есть триллионы слов, а в генераторах изображений — миллиарды картинок. Но для обучения роботов у нас есть лишь малая часть такого количества 3D-среды».

Появилась Holodeck. Эта система использует искусственный интеллект для интерпретации команд пользователя и генерирования практически неограниченного диапазона внутреннего окружения. «Опишите нужное вам окружение, и Holodeck создаст его для обучения ваших агентов ИИ», — отмечают ученые.

Например, исследователь может попросить Holodeck создать «однокомнатную квартиру для программиста с собакой». Система разложит этот запрос на шаги: создаст план помещения, добавит мебель, например письменный стол и лежанку для собаки, и обеспечит реалистичное расположение всего.

Чтобы оценить эффективность Holodeck, исследователи сравнили ее с ProcTHOR, более старым инструментом для создания виртуальных сред. Люди, проводившие оценку, неизменно отдавали предпочтение средам, созданным Holodeck, особенно для более сложных помещений, таких как магазины и офисы.