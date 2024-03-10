Ученые создали искусственные строительные блоки ДНК

ДНК — основа жизни — состоит всего из четырех типов нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из молекулы сахара, фосфатной группы и одного из четырех азотистых оснований (аденина, тимина, гуанина и цитозина). Ученые из Кельнского университета (UoC) бросили вызов этому природному ограничению, синтезировав искусственные нуклеотиды с дополнительной парой оснований.

Это открытие, опубликованное в Journal of the American Chemical Society, открывает путь к созданию совершенно новых форм нуклеиновых кислот с расширенными функциональными возможностями. Эти искусственные нуклеиновые кислоты, известные как треофуранозильные нуклеиновые кислоты (ТНК), отличаются от своих природных аналогов структурным составом. Это отличие дает значительные преимущества, а именно повышенную стабильность по сравнению с природными ДНК и РНК.

Потенциальные возможности применения ТНК выходят далеко за рамки терапии. Исследователи предполагают использовать их для доставки лекарств в определенные органы, в диагностике для выявления вирусных белков и биомаркеров и даже для создания новых биосенсоров.

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