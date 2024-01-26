Ученые создали камеру, позволяющую снимать мир так, как его видят животные

Ученые создали камеру, позволяющую снимать мир так, как его видят животныеИнтересное зрелище
Система камер использует мультиспектральную фотографию для захвата света с различными длинами волн, в том числе в ИК- и УФ-диапазонах. Это позволяет фиксировать цвета, невидимые человеческому глазу, например, ультрафиолетовые метки, которые многие животные используют для общения и навигации.
Команда создала портативное 3D-печатное устройство, которое содержит разделитель лучей, отделяющий ультрафиолетовый свет от видимого, причем каждый из них фиксируется специальной камерой.
Сама по себе камера, чувствительная к ультрафиолету, не записывает видимых данных, но в паре с другой они вместе записывают высококачественное видео. Алгоритмы выравнивают отснятый материал и представляют его в ракурсе зрения различных животных.
Кадры, снятые системой камер, открывают новое окно в царство животных. Например, в одном из видеороликов показано, как гусеница, защищающаяся от хищников, выглядит для медоносной пчелы, а в другом — как переливающиеся перья павлина выглядят для разных животных.