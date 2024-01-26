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Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 14:36
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Ученые создали камеру, позволяющую снимать мир так, как его видят животные

Интересное зрелище
Ученые создали камеру, которая способна записывать кадры так, как будто они сняты глазами животных, таких как медоносные пчелы и птицы. Эта новая технология способна произвести прорыв в нашем понимании поведения животных и помочь нам лучше защитить мир природы.

Система камер использует мультиспектральную фотографию для захвата света с различными длинами волн, в том числе в ИК- и УФ-диапазонах. Это позволяет фиксировать цвета, невидимые человеческому глазу, например, ультрафиолетовые метки, которые многие животные используют для общения и навигации.

Команда создала портативное 3D-печатное устройство, которое содержит разделитель лучей, отделяющий ультрафиолетовый свет от видимого, причем каждый из них фиксируется специальной камерой.

Сама по себе камера, чувствительная к ультрафиолету, не записывает видимых данных, но в паре с другой они вместе записывают высококачественное видео. Алгоритмы выравнивают отснятый материал и представляют его в ракурсе зрения различных животных.

Кадры, снятые системой камер, открывают новое окно в царство животных. Например, в одном из видеороликов показано, как гусеница, защищающаяся от хищников, выглядит для медоносной пчелы, а в другом — как переливающиеся перья павлина выглядят для разных животных.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#зрение
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#животные
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#разработка