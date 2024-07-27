Ученые создали «копирайт-ловушки» для защиты контента от ИИ

Эти ловушки представляют собой скрытые фрагменты текста, которые служат в качестве тонких маркеров, позволяющих авторам впоследствии проверить, не был ли их контент «соскоблен».

Вдохновленные историческими тактиками, такими как вставка поддельных мест на картах или фиктивных слов в словарях, эти ловушки предлагают новый уровень защиты. Код для генерации и обнаружения этих ловушек доступен на GitHub, а в планах — разработка удобного инструмента для более широкого доступа.