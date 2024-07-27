Ученые создали «копирайт-ловушки» для защиты контента от ИИ

Опубликовано 27 июля 2024, 16:58
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Ученые создали «копирайт-ловушки» для защиты контента от ИИЧто они делают
На волне бума генеративного ИИ создатели контента выражают обеспокоенность тем, что их работы используются без согласия для обучения моделей ИИ. Так, команда из Имперского колледжа Лондона представила «копирайт-ловушки» — новый метод обнаружения несанкционированного использования текста в наборах данных для обучения ИИ.
Эти ловушки представляют собой скрытые фрагменты текста, которые служат в качестве тонких маркеров, позволяющих авторам впоследствии проверить, не был ли их контент «соскоблен».
Вдохновленные историческими тактиками, такими как вставка поддельных мест на картах или фиктивных слов в словарях, эти ловушки предлагают новый уровень защиты. Код для генерации и обнаружения этих ловушек доступен на GitHub, а в планах — разработка удобного инструмента для более широкого доступа.