Ученые создали крошечных роботов, способных менять форму, как терминатор Т-1000

Опубликовано 03 марта 2025, 07:301 мин.
Ученые создали крошечных роботов, способных менять форму, как терминатор Т-1000Джона Коннора на них нет
Исследователи создали маленьких роботов, которые могут переходить из твердого состояния в жидкое, подобно Т-1000 из фильма «Терминатор 2». Команда под руководством Мэтью Девлина из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре описала свою работу в журнале Science, исследуя, как роботы могут работать вместе, формируя различные формы и свойства.
© University of California Santa Barbara
По словам Отгера Кампаса из Института Макса Планка, идея была навеяна тем, как двигаются клетки в развивающихся эмбрионах. Эти роботы используют крошечные моторизованные шестеренки для движения, магниты, чтобы оставаться на связи, и датчики, которые позволяют им реагировать на световые сигналы.
Несмотря на научно-фантастическое сравнение, Кампас говорит, что технология все еще находится на ранней стадии. Нынешние роботы имеют диаметр около 5 см, но исследователи намерены уменьшить их до 1−2 см или даже меньше.