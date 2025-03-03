Ученые создали крошечных роботов, способных менять форму, как терминатор Т-1000

По словам Отгера Кампаса из Института Макса Планка, идея была навеяна тем, как двигаются клетки в развивающихся эмбрионах. Эти роботы используют крошечные моторизованные шестеренки для движения, магниты, чтобы оставаться на связи, и датчики, которые позволяют им реагировать на световые сигналы.

Несмотря на научно-фантастическое сравнение, Кампас говорит, что технология все еще находится на ранней стадии. Нынешние роботы имеют диаметр около 5 см, но исследователи намерены уменьшить их до 1−2 см или даже меньше.