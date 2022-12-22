Ученые создали мужские и женские хромосомы из клеток одного человека

У большинства людей есть две половые хромосомы, либо XХ, либо ХY, которые обуславливают женские и мужские биологические различия. Исследования показывают, что эти хромосомы также оказывают гораздо более широкое влияние, внося свой вклад в такие процессы, как функционирование иммунной системы, развитие нейронов, восприимчивость к заболеваниям и реакции на лекарства. Однако изучить конкретную роль X и Y хромосом довольно сложно.

Израильские ученые начали проект, чтобы преодолеть препятствия, стоящие на пути изучения половых различий у человека. По их словам, в настоящее время существует два основных препятствия: сложность разделения хромосомных и гормональных эффектов и невозможность точно определить влияние X и Y хромосом, исключая при этом влияние остальных генетических особенностей человека.

Чтобы создать человечекую модель клеток, команда сначала получила белые кровяные клетки, ранее собранные у человека с синдромом Клайнфельтера - заболеванием, при котором мужчины рождаются с лишней Х-хромосомой. У донора была редкая "мозаичная" форма заболевания, при которой некоторые клетки имели три половые хромосомы (XXY), некоторые - две X-хромосомы, а некоторые - одну X и одну Y. Исследователи перепрограммировали все три типа клеток в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые обладают способностью к самообновлению и развитию в нейроны, мышечные клетки или другие типы клеток.

В конечном итоге команда создала XX и XY клетки, которые, за исключением половых хромосом, были генетически идентичны.