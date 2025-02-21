Ученые создали новый странный лед, который теперь ищут в космосе

Этот новый лед — модифицированная версия «льда VII», который был найден глубоко под Землей и часто изготавливается в лабораториях. Эксперимент показал, что «пластиковый лед VII» образуется при высоких температурах (127−327°C) и под экстремальным давлением (0,1−6 гигапаскалей).

Чтобы сделать это открытие, ученые использовали метод QENS и проанализировали молекулярную структуру льда с помощью нейтронной и рентгеновской дифракции. Они обнаружили, что «пластиковый лед VII» может быть ступенькой к другой редкой фазе воды, где водород свободно перемещается по твердой структуре.

Эти экзотические типы льда могут существовать на таких планетах, как Уран и Нептун, или на луне Юпитера Ганимеде.