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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 19:30
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Ученые создали первую «белковую газонокосилку»

Молекулярный двигатель, работающий на биологическом топливе
Исследователи из Университета Саймона Фрейзера (SFU) совершили прорыв, создав первый синтетический двигатель на основе белка. Это изобретение, получившее название «The Lawnmower» (Газонокосилка), использует биологические реакции в качестве топлива для получения энергии и приведения себя в движение.

«Газонокосилка» функционирует за счет использования пищеварительного фермента трипсина для расщепления пептидов (фрагментов белка), преобразуя их в энергию, необходимую для движения. Эта конструкция открывает путь к потенциальному применению этих двигателей в различных областях.

Исследовательская группа под руководством аспиранта физического факультета СФУ Чапина Коросека опубликовала свои результаты в журнале Nature Communications. Их работа основана на десятилетиях исследований молекулярных двигателей, обнаруженных в живых организмах.

По словам авторов работы, эти эксперименты дают ценное представление о внутреннем устройстве природных молекулярных двигателей. «Если наше понимание этих природных моторов будет точным и достаточным», — объясняют ученые, — «мы сможем создавать моторы из различных белковых компонентов, и они будут функционировать так, как ожидается».