Ученые создали первую «белковую газонокосилку»

«Газонокосилка» функционирует за счет использования пищеварительного фермента трипсина для расщепления пептидов (фрагментов белка), преобразуя их в энергию, необходимую для движения. Эта конструкция открывает путь к потенциальному применению этих двигателей в различных областях.

Исследовательская группа под руководством аспиранта физического факультета СФУ Чапина Коросека опубликовала свои результаты в журнале Nature Communications. Их работа основана на десятилетиях исследований молекулярных двигателей, обнаруженных в живых организмах.

По словам авторов работы, эти эксперименты дают ценное представление о внутреннем устройстве природных молекулярных двигателей. «Если наше понимание этих природных моторов будет точным и достаточным», — объясняют ученые, — «мы сможем создавать моторы из различных белковых компонентов, и они будут функционировать так, как ожидается».