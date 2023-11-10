Ученые создали первую в мире обезьяну с двумя наборами ДНК

Новорожденная обезьяна не была похожа ни на одну из ранее виденных, ее состав на 67% состоял из введенных стволовых клеток. Еще более поразительно, что 92% ткани ее мозга состояло из этих стволовых клеток. Хотя жизнь молодой обезьяны, к сожалению, оборвалась, последствия этого достижения для изучения неврологических заболеваний и биомедицинских исследований огромны. Однако подобные эксперименты вызывают этические проблемы и остаются предметом споров в научных кругах.