Ученые создали первый в мире электрический наномотор из ДНК

Крошечный двигатель был сделан с помощью техники, называемой ДНК-оригами. Подобно одноименному виду бумагопластики, этот метод предполагает сложное складывание нитей ДНК в трехмерные формы. Эти структуры создаются путем тщательного отбора последовательностей ДНК, которые складываются и соединяются друг с другом определенным образом, поэтому исследователи могут добавить определенные нити в раствор и позволить объектам ДНК собраться самостоятельно.

В новом исследовании команда впервые использовала этот процесс для создания молекулярного двигателя из ДНК. Двигатель состоит из ротора длиной до 500 нанометров (нм), который установлен на основании высотой около 40 нм, закрепленном на стеклянной пластине. Вокруг кончика основания, чуть ниже ротора, расположена платформа с несколькими храповыми “препятствиями”, встроенными в ее поверхность, которые контролируют направление вращения ротора.

Чтобы включить наномотор, с двух электродов подается переменное напряжение, которое заставляет ротор вращаться. Команда может контролировать скорость и направление этого вращения, изменяя направление электрического поля, а также регулируя частоту и амплитуду подаваемого напряжения.