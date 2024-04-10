Ученые создали пластик из искусственных бактерий

Традиционные пластики получают из ископаемого топлива, они хрупкие и загрязняют окружающую среду в течение многих лет. Биопластики, такие как PLA, предлагают возобновляемую альтернативу, но им не хватает прочности и биоразлагаемости, особенно в морской среде. Решение? Команда из Кобе сконструировала бактерии для производства большого количества модификатора биопластика под названием LAHB. Этот LAHB в сочетании с PLA создает превосходный материал.

Новый пластик значительно легче поддается формовке, что упрощает производство. Он стал более ударопрочным, что делает его пригодным для более широкого применения. Примечательно, что этот пластик полностью распадается в морской воде в течение недели, что позволяет решить одну из основных экологических проблем.

Исследователи модифицировали штамм бактерий, чтобы эффективно производить LAHB, используя в качестве сырья только глюкозу. Кроме того, они смогли контролировать длину цепочек LAHB, что повлияло на свойства конечного пластика. В частности, они получили «сверхвысокомолекулярный LAHB», в десять раз длиннее, чем при использовании традиционных методов.