Ученые создали препарат для похудения без занятий спортов

Препарат UTSA способен остановить активность P450 8B1, фермента, который создает холевую кислоту в организме. Это ингибирование, в свою очередь, уменьшает всасывание холестерина. Этот процесс может стать ключом к лечению метаболических нарушений, связанных с ожирением, и других заболеваний, связанных с ожирением, таких как болезни сердца и диабет.

В ходе исследования мышей кормили ингибитором в течение семи дней. Результатом стало снижение уровня глюкозы в крови мышей - несмотря на то, что их кормили диетой с высоким содержанием жира и сахарозы - без изменения массы тела. Результаты демонстрируют, как ингибитор P450 8B1 может привести к более здоровому метаболическому профилю, а его потенциал может привести к разработке терапевтической стратегии для лечения инсулинорезистентности, связанной с ожирением.

Создание препарата, эффективно предотвращающего ожирение, может улучшить качество жизни во всем мире, считают ученые.