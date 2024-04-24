Ученые создали прорывной чип для смартфонов: безопасность и скорость работы

Чип борется с двумя распространенными методами взлома: атаками на боковые каналы и атаками на шину. Эти методы используют уязвимости традиционных чипов для кражи конфиденциальной информации, например, медицинских или финансовых данных. Новый чип преодолевает эти слабости с помощью трехстороннего подхода. Во-первых, он случайным образом разделяет данные, делая невозможным для хакеров восстановить исходную информацию. Во-вторых, он шифрует данные, хранящиеся вне чипа, с помощью легкого шифра. Наконец, он генерирует уникальный ключ для расшифровки непосредственно на чипе, исключая риск раскрытия информации при передаче.

Эта инновация имеет большое значение для мобильных приложений здоровья и фитнеса. В таких приложениях часто используются большие модели машинного обучения, которые могут разряжать аккумулятор и нарушать безопасность. Новый чип позволяет этим моделям эффективно работать на смартфонах, сохраняя данные пользователя в безопасности.

Ученые работают над дальнейшей оптимизацией, чтобы сделать чип более доступным и энергоэффективным.