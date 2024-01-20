Ученые создали работающий наноразмерный электромотор из ДНК

Опубликовано 20 января 2024, 19:30
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Ученые создали работающий наноразмерный электромотор из ДНКИ для чего он нужен
В результате недавнего прорыва ученые создали первый работающий наноразмерный электромотор, открыв тем самым дорогу в «эру миниатюрных машин», которые могут найти применение в молекулярном производстве, медицинской диагностике и т. д.
Крошечный мотор, созданный из ДНК-оригами, работает за счет гидродинамического потока внутри нанопоры — отверстия в мембране размером в нанометр. Его способность вращаться по команде открывает широкий спектр возможностей, включая создание молекулярных фабрик для синтеза полезных химических веществ и разработку медицинских зондов для выявления заболеваний.
Создание этого двигателя стало возможным благодаря суперкомпьютерам, которые были необходимы для моделирования сложных молекулярных взаимодействий, обеспечивающих его работу.
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Источник:University of Texas at Austin
Автор:Максим Многословный
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#ДНК,
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