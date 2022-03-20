Ученые создали робота-медика, который должен помочь при тяжелых кровотечениях

После аварии есть небольшой промежуток времени, когда медицинские работники могут оказать жизненно важную помощь пострадавшим с сильным внутренним кровотечением. Оказание такого рода помощи является сложной задачей, и ключевые вмешательства требуют введения иглы и катетера в центральный кровеносный сосуд, однако этот процесс очень сложный, поэтому лечение может быть оказано только после транспортировки пострадавшего в больницу.

Группа исследователей из MIT, а также врачи из Массачусетской больницы разработали решение этой проблемы. Artificial Intelligence-Guided Ultrasound Intervention Device (AI-GUIDE) - это портативная платформенная технология, которая может помочь персоналу с простыми знаниями быстро установить катетер в общий бедренный сосуд.

AI-GUIDE - это платформенное устройство, состоящее из специально разработанных алгоритмов и интегрированной робототехники, которое может работать в паре с большинством портативных ультразвуковых устройств. Чтобы управлять AI-GUIDE, пользователь сначала помещает его на тело пациента, рядом с местом соединения бедра с животом. Простой целевой дисплей направляет пользователя в нужное место, а затем дает команду нажать на кнопку, после чего игла вводится в тело пациента в нужном месте.