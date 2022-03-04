Ученые создали самую точную реконструкцию ихтиозавра

Ученые создали самую точную реконструкцию ихтиозавраБлагодаря 300-летним исследованиям и сохранившимся тканям
Ихтиозавры жили с раннего триаса до позднего мела, 250 - 90 млн лет назад. Эти рептилии, питавшиеся осьминогами и черепахами, оставили после себя богатые ископаемые.
В основном, окаменелости состоят из зубов и костей, но недавно был обнаружен экземпляр с хорошо сохранившимися мягкими тканями, включая мышцы, кожу, жир и пигмент, что позволило исследователям по-новому взглянуть на биологию и экологию этих древних животных. Исследователи проанализировали все существующие исследования по ихтиозаврам.
Основываясь на 300-летних исследованиях и хорошо сохранившемся образце ихтиозавра, исследователи прибегли к услугам датской компании 10tons, специализирующейся на биологических, ботанических и палеонтологических реконструкциях. Для создания этой модели использовались самые разные методы - от 3D-печати до лепки из глины, и эта работа заняла более года.