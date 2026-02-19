Наука и технологии
Ученые создали самый маленький QR-код в мире. Он меньше бактерии

Прочитать его можно только в специальный микроскоп
Исследователи из Венского технического университета вместе с компанией Cerabyte создали самый маленький в мире QR-код. Его площадь — всего 1,98 квадратного микрометра. Это меньше, чем большинство бактерий. Увидеть код можно только с помощью электронного микроскопа. А зачем?
Ученые работают над технологией вечного хранения данных. Современные жесткие диски и флешки всё равно подвержены порче информации внутри. А если записывать данные на керамику, они могут храниться тысячи лет.

Команда нанесла код на тонкую керамическую пленку. Толщина одного «пикселя» — 49 нанометров. Это в десять раз тоньше, чем длина волны видимого света. Поэтому в обычный микроскоп разглядеть рисунок невозможно.

Плотность записи получается огромной. Так, на одном листе бумаги формата А4 таким способом можно сохранить больше двух терабайт данных. И храниться они будут вечно — без электричества, без охлаждения и без переноса на новые носители каждые несколько лет.

В планах — научиться записывать на керамику не просто коды, а любые сложные данные.

