Ученые создали самый маленький QR-код в мире. Он меньше бактерии

Ученые работают над технологией вечного хранения данных. Современные жесткие диски и флешки всё равно подвержены порче информации внутри. А если записывать данные на керамику, они могут храниться тысячи лет.

Команда нанесла код на тонкую керамическую пленку. Толщина одного «пикселя» — 49 нанометров. Это в десять раз тоньше, чем длина волны видимого света. Поэтому в обычный микроскоп разглядеть рисунок невозможно.

Плотность записи получается огромной. Так, на одном листе бумаги формата А4 таким способом можно сохранить больше двух терабайт данных. И храниться они будут вечно — без электричества, без охлаждения и без переноса на новые носители каждые несколько лет.

В планах — научиться записывать на керамику не просто коды, а любые сложные данные.