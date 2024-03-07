Ученые создали синтетический ген для раскрытия тайн транскрипции генов

У дрожжей большая часть ДНК активно транскрибируется в РНК, хотя лишь небольшая часть кодирует белки. У млекопитающих большая часть ДНК не транскрибируется. Ученые хотели понять, почему существует такая разница и что делает некодирующая транскрипция.

Исследователи создали большой синтетический ген с кодом ДНК в обратном порядке. Они вставили этот ген в дрожжи и стволовые клетки мыши и заметили, что обратный код активно транскрибируется у дрожжей, но не у млекопитающих.

Это говорит о том, что у дрожжей «по умолчанию» транскрипция активна, а у млекопитающих «по умолчанию» выключена.

Исследование позволяет предположить, что активная транскрипция дрожжей позволяет им легко встраивать новые гены из вирусов, в то время как млекопитающие имеют более строгий контроль для защиты своего сложного генетического кода.

Понимание этих различий может помочь нам создавать дрожжи для новых лекарств и генных терапий, и не только.