Ученые создали синтетических "рыб" из клеток человеческого сердца

Роботизированные рыбы были собраны группой ученых, в которую вошли Кил Йонг Ли из Гарварда и Сун Джин Парк из Университета Эмори и Технологического института Джорджии. Команда протестировала несколько ранних образцов, искусственно активируя мышечные клетки, говорит Парк. Затем они поместили оставшихся рыб в инкубатор и забыли о них на пару недель. Когда они наконец открыли инкубатор, “все рыбы плавали сами по себе”, - говорит Парк. Рыбки продолжали плавать более трех месяцев, поддерживаемые питательными веществами, добавляемыми в окружающую их жидкость.

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