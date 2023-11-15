Ученые создали систему для спасения данных NASA по «Вселенскому клею»

Телескоп Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT) был запущен на воздушном шаре из аэропорта Ванака (Новая Зеландия) и 5,5 раз облетел вокруг света, после чего был поврежден при посадке в Аргентине. Несмотря на повреждения телескопа и сбои связи, пакеты системы восстановления данных, разработанные доктором Эллен Сиркс, благополучно спустились на парашюте, содержа более 200 гигабайт важнейшей информации, включая карту темной материи и потрясающие космические фотографии.

Успешное извлечение груза подчеркивает значимость системы, предоставляя инструкции по ее использованию в будущем и потенциально влияя на принятие NASA для других научных миссий.

Сиркс подчеркнула эффективность системы, превратившей потенциальную катастрофу с потерей данных в успех миссии.