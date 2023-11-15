Ученые создали систему для спасения данных NASA по «Вселенскому клею»Более известным под названием «темная материя»
Новаторская система восстановления, разработанная учеными Сиднейского университета, позволила спасти данные миссии NASA, направленной на картирование темной материи вокруг скоплений галактик.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Телескоп Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT) был запущен на воздушном шаре из аэропорта Ванака (Новая Зеландия) и 5,5 раз облетел вокруг света, после чего был поврежден при посадке в Аргентине. Несмотря на повреждения телескопа и сбои связи, пакеты системы восстановления данных, разработанные доктором Эллен Сиркс, благополучно спустились на парашюте, содержа более 200 гигабайт важнейшей информации, включая карту темной материи и потрясающие космические фотографии.
Успешное извлечение груза подчеркивает значимость системы, предоставляя инструкции по ее использованию в будущем и потенциально влияя на принятие NASA для других научных миссий.
Сиркс подчеркнула эффективность системы, превратившей потенциальную катастрофу с потерей данных в успех миссии.