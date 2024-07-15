Ученые создали систему переработки мочи для скафандров астронавтов

Новая система объединяет вакуумный внешний катетер и комбинированный блок прямого и обратного осмоса, обеспечивая непрерывное снабжение питьевой водой. Это позволяет астронавтам повторно использовать воду, потерянную при потоотделении и мочеиспускании.

Прототип разработан для миссий NASA 2025 и 2026 годов и представляет собой многослойное нижнее белье из эластичной ткани, соединенное с формованной силиконовой чашкой для сбора мочи. Эта чашка обхватывает гениталии, направляя мочу в вакуумный насос. Затем моча фильтруется с эффективностью 87 %, отделяя воду от мочевины и солей и обогащая ее электролитами, прежде чем она попадет в питьевой мешок.

Система перерабатывает 500 миллилитров мочи за пять минут, питаясь от 20,5-вольтовой батареи емкостью 40 ампер-часов. Компактные размеры (38 x 23 x 23 см) и восьмикилограммовый вес позволяют переносить ее на спине скафандра.

Исследователи планируют протестировать систему в условиях имитации микрогравитации, чтобы убедиться в ее функциональности и безопасности.