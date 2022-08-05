Ученые создали светящихся в темноте собак

В Южной Корее две собаки породы бигль родились с использованием клонированных клеток кожи, модифицированных с помощью метода редактирования генов CRISPR. Раньше для создания собак, обработанных CRISPR, использовались модифицированные оплодотворенные яйцеклетки. Теперь же впервые основой послужили клонированные клетки кожи.

Многие породистые собаки несут в своей ДНК мутации, вызывающие заболевания. С помощью редактирования генов их можно устранить, не затрагивая других признаков. Редактирование ДНК с помощью клонирования подходит для этого больше, чем адаптация оплодотворенных яйцеклеток, говорит Окджае Ку из биотехнологической компании ToolGen.

Чтобы создать клонированных щенков, Ку и его коллеги сначала создали генетически модифицированные клетки кожи. Они изменили в них ген DJ-1 таким образом, чтобы определенный белок больше не вырабатывался. Мутации в DJ-1 связаны с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона, поэтому изучение собак, у которых отсутствует соответствующий белок, может помочь в разработке методов лечения этих заболеваний.