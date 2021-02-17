Ученые создали убивающую COVID-19 маску

Об этом стало известно благодаря BFMTV. Глава фирмы Марк Фруэн отметил, что маска оснащена возможностью “блокировать” вирусы. Сама маска выполнена из четырех слоев. Один из них имеет бактерицидный и антивирусный эффект. Отмечается, что разработка предназначена для единичной эксплуатации. Причем носить ее рекомендуется максимум четыре часа.

Стоимость новинки - 1,49 евро или около 132 рублей. Продавать ее начали буквально в этот вторник. В дальнейшем в компании BioSerenity намерена сертифицировать хирургическую модификацию такой маски и передавать экземпляры медицинским работникам.

Ранее мы писали о том, что исследователи нашли новое применение использованным медицинским маскам. Они создали материал, с помощью которого их них можно делать дороги.