Ученые США научились добывать полезные материалы из канализации

По мере сокращения запасов пресной воды, особенно в засушливых регионах, все большее внимание уделяется разработке технологий преобразования сточных вод в питьевую воду. Мембранные процессы, использующие анаэробную или бескислородную среду для фильтрации сточных вод, особенно перспективны, поскольку требуют относительно мало энергии.

Исследователи сосредоточились на электрохимическом окислении серы, которое требует низких затрат энергии и позволяет точно контролировать конечные продукты серы. Если процесс будет работать эффективно, его можно будет питать от возобновляемой энергии и адаптировать для очистки сточных вод, собираемых из отдельных зданий или целых городов.

В перспективе технология выделения серы может быть объединена с другими методами, например, с восстановлением азота из сточных вод для производства удобрений из сульфата аммония.

“Надеемся, что это исследование поможет ускорить внедрение технологии, которая одновременно смягчает загрязнение, восстанавливает ценные ресурсы и создает питьевую воду”, - сказал ведущий автор исследования Сяохань Шао.