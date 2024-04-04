Ученые стали ближе к пониманию загадочной темной материи, и при чем тут хлеб

Эксперимент Broadband Reflector Experiment for Axion Detection (BREAD, или же ХЛЕБ, если переводить дословно) только что обнародовал свои первые результаты, опубликованные в журнале Physical Review Letters. Хотя темная материя пока не найдена, BREAD удалось достичь двух ключевых результатов:

- Сузить круг поиска.

Обеспечить эффективный поиск в широком диапазоне частот, в отличие от традиционных методов, которые фокусируются на определенных областях.

Присутствие темной материи неоспоримо — ее гравитация влияет на галактики и свет. Но она остается невидимой для наших приборов. BREAD сосредоточился на конкретной теории — что темная материя может быть аксионами или темными фотонами, частицами, которые при определенных условиях могут превращаться в обнаруживаемые фотоны. Сам детектор удивительно мал и состоит из металлической трубки с изогнутой поверхностью, которая направляет потенциальные фотоны на датчик. Полномасштабная версия будет помещена в магнит, чтобы увеличить вероятность преобразования.

Текущий прототип продемонстрировал высокую чувствительность в выбранном диапазоне частот. Этот успех привел к тому, что BREAD был помещен в более сильный магнит в Аргоннской национальной лаборатории для дальнейшего сбора данных.

Команда уже планирует усовершенствования и сотрудничество с другими институтами, чтобы повысить чувствительность эксперимента.