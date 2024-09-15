Ученые стали ближе к «укрощению» квантовой физики

Исследование, проведенное под руководством Хироси Оогури из Института физики и математики Вселенной имени Кавли (Kavli IPMU) и профессора Фреда Кавли в Калтехе, а также сотрудниками из Университета Кюсю и Техасского университета в Остине, позволило выявить универсальный набор неравенств для двумерных масштабно-инвариантных теорий. Их результаты устанавливают четкую взаимосвязь между тремя критическими величинами: скоростью передачи энергии, скоростью передачи информации и размером гильбертова пространства (который измеряет рост числа квантовых состояний при высоких энергиях).

Ключевое неравенство, которое они обнаружили, следующее:

Передача энергии ≤ Передача информации ≤ Размер гильбертова пространства

Из этого следует, что для передачи энергии необходимо также передавать информацию, а для обоих процессов требуется достаточное количество квантовых состояний. Работа команды не только проясняет связь между этими ранее неуловимыми величинами, но и устанавливает, что более сильного неравенства предложить нельзя.

Это открытие может привести к новым открытиям как в физике частиц, так и в физике конденсированных сред.