Ученые стали на шаг ближе к созданию искусственного сердца

Чтобы создать человеческое сердце с нуля, исследователям необходимо воспроизвести уникальные структуры, из которых состоит сердце. Это включает в себя воссоздание спиральной геометрии, которая создает извилистое движение при сокращении сердца.

Так биоинженеры SEAS разработали первую такую модель человеческого желудочка с выровненными по спирали бьющимися сердечными клетками и показали, что выравнивание мышц действительно значительно увеличивает объем крови, который желудочек может перекачивать при каждом сокращении.

Это достижение стало возможным благодаря использованию нового метода аддитивного производства текстиля - сфокусированного ротационного струйного прядения (FRJS), который позволяет с высокой производительностью изготавливать спирально выровненные волокна диаметром от нескольких микрометров до сотен нанометров.