Ученые улучшили метод редактирования генома человека

Ученые улучшили метод редактирования генома человекаИ назвали ее HELIX
Недавно исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) разработали оптимизированный метод, который повышает точность вставки больших сегментов ДНК в геном. Дело в том, что разработка подходов к редактированию генома для каждой мутации пациента была бы “непрактичной и дорогостоящей”.
Фото: Ferra.ru
Новый универсальный подход может быть использован для вставки целого нормального или "дикого типа" замещающего гена, который может выступать в качестве комплексной терапии заболевания независимо от конкретной мутации пациента.
Работа включает оптимизацию нового класса технологий, называемых CRISPR-ассоциированными транспозазами (CASTs), они являются перспективными инструментами для больших вставок ДНК, которые могут быть легко направлены в нужный геномный участок с помощью перепрограммируемой направляющей РНК.
Однако в своем естественном состоянии CAST обладают нежелательными свойствами для редактирования генома. Ученые устранили недостатки, используя методы белковой инженерии для изменения свойств систем CAST.
Исследователи назвали новую и усовершенствованную систему "HELIX".