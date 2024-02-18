Ученые улучшили выживаемость в четыре раза для особо агрессивной формы рака

Ключевым игроком в этой истории успеха является ADI-PEG20, препарат, который уничтожает раковые клетки, лишая их запасов аминокислоты аргинина. Клетки мезотелиомы не способны вырабатывать собственный аргинин, что делает их особенно уязвимыми для этой целевой терапии.

В исследовании ATOMIC-meso, в котором приняли участие 249 пациентов, препарат сравнивался с плацебо-химиотерапией в сочетании с химиотерапией. Комбинированное лечение увеличило медиану выживаемости на 1,6 месяца, что является значительным улучшением для этого быстро прогрессирующего рака. Еще более важно, что четырехлетняя выживаемость при использовании нового лечения увеличилась в четыре раза, что дает пациентам дополнительную надежду.

Это первая за последние два десятилетия успешная комбинация химиотерапии с препаратом, направленным на метаболизм рака, при мезотелиоме. Исследование открывает путь к дальнейшему изучению потенциала ADI-PEG20 в других аргинин-зависимых раковых заболеваниях, таких как саркома и мультиформная глиобластома.

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