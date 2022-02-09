Ученые установили новый рекорд в ядерном синтезе

Если ядерный синтез удастся успешно воссоздать на Земле, это откроет возможности практически неограниченных поставок низкоуглеродной энергии с низким уровнем излучения, заявляют ученые.

В ходе экспериментов за пять секунд было получено 59 мегаджоулей энергии (11 мегаватт мощности). Это более чем в два раза больше, чем было достигнуто в ходе аналогичных испытаний в 1997 году. Это не очень большое количество энергии - ее достаточно, чтобы вскипятить около 60 чайников воды, объясняют авторы работы. Однако важно то, что это подтверждает правильность выбора конструкции для еще большего термоядерного реактора, который сейчас строится во Франции.

Джо Милнс, руководитель работ в лаборатории реактора заявил: “Мы продемонстрировали, что можем создать мини-звезду внутри нашей установки, удерживать ее там в течение пяти секунд и получать высокую производительность, что действительно выводит нас на новый уровень”.