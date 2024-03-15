Ученые «утопили» колонки, чтобы вылечить кораллы

С 1950-х годов половина мировых коралловых рифов погибла от повышения температуры, чрезмерного вылова рыбы, загрязнения и болезней. Основываясь на результатах предыдущих исследований, свидетельствующих о том, что личинок кораллов привлекают звуки, издаваемые рифами, ученые установили подводные динамики на трех рифах вблизи острова Сент-Джон, Виргинские острова США. На одном из деградирующих рифов в течение трех ночей воспроизводились записи здорового рифа.

По сравнению с двумя контрольными участками, где звуки не воспроизводились, на дергадирующем наблюдалось в 7 раз больше коралловых личинок, оседающих на поверхности вблизи колонок. Скорость оседания уменьшалась по мере удаления от колонок, что указывает на прямую связь с транслируемыми звуками.

Несмотря на многообещающие результаты, ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований. Они хотят выяснить, работает ли этот метод для других видов кораллов и выживают ли привлеченные личинки в долгосрочной перспективе.