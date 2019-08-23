Ученые утверждают, что некоторые планеты могут иметь больше видов живности, чем на Земле

”Это удивительный вывод. Он показывает нам, что условия на некоторых экзопланетах с благоприятными схемами циркуляции океана могли бы быть лучше приспособлены для поддержания жизни, которая более многочисленна и более активна, чем жизнь на Земле”, — рассказала ведущий исследователь доктор Стефани Олсон.

Команда Олсон смоделировала вероятные условия жизни на различных типах экзопланет с использованием программного обеспечения ROCKE-3-D, разработанного Институтом космических исследований им. Годдарда в НАСА, для моделирования климатических и океанских сред обитания различных типов экзопланет. В результате полученных данных команда ученых смогла определить, какие типы экзопланет имеют лучшие шансы, чем Земля, для развития и поддержания процветающей жизни.