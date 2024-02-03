Ученые увидели, как микробы делятся друг с другом «едой»

Вместо того чтобы бороться за один и тот же ресурс, разные группы таких микробов специализируются на разных «продуктах питания». Одни предпочитают легкодоступный аммиак, другие, как ни странно, выбирают сложную мочевину, требующую дополнительных энергетических затрат, эта «диетическая ниша» предотвращает конкуренцию и позволяет им сосуществовать.

Открытие, сделанное под руководством доктора Вэя Циня, ставит под сомнение давние предположения и имеет серьезные последствия. АОМ играют важнейшую роль в глобальном азотном цикле, влияя на загрязнение воды и выбросы парниковых газов. Понимание их предпочтений может помочь нам уменьшить количество вредных азотных загрязнителей.