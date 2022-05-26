Ученые узнали больше о первых животных на Земле

Palaeospondylus gunni - это загадочное рыбоподобное ископаемое позвоночное со странным набором морфологических особенностей, включающих отсутствие зубов и кожного скелета в ископаемом состоянии. Небольшое животное с телом, похожим на тело угря, жило примерно 390 миллионов лет назад. Несмотря на свой возраст, его положение на эволюционном древе до сих пор оставалось неясным.

Однако последние усовершенствования в области 3D-сегментации и визуализации с высоким разрешением сделали эту ранее невозможную задачу возможной.

Исследование, проведенное Токийским университетом совместно с ANU и Лабораторией эволюционной морфологии RIKEN, показало, что этот экземпляр, вероятно, был одним из самых ранних предков четырехлапых животных. Исследователи пришли к выводу, что Palaeospondylus, скорее всего, относится к Sarcopterygii, группе лопастеперых рыб, из-за своего хрящевого скелета и отсутствия парных придатков.