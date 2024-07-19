Ученые узнали много нового о сексуальном поведении морских леопардов

Основные результаты исследования включают двухчасовое ухаживание между самцом и самкой тюленя в Лагуне Сан-Рафаэль, Чили. Самец издал 65 «подводных звуков», в основном низкие и высокие двойные трели, а самка ответила семью «воздушными звуками», такими как стук и рычание. Это говорит о сложном процессе ухаживания, включающем как воздушную, так и подводную коммуникацию, пишут ученые.

Доктор Кьенле подчеркнула важность этих наблюдений, заявив: «Это исследование знаменует собой значительный шаг вперед в нашем понимании поведения тюленей в дикой природе».