Ученые узнали, насколько быстро можно научиться пользоваться шестым пальцем

Во время летней научной выставки Королевского общества Великобритании в 2022 году 596 участникам в возрасте от 3 до 96 лет дали минуту на ознакомление с устройством. Примечательно, что почти все смогли целенаправленно двигать новым большим палцем, а большинство — манипулировать им с предметами.

Участники выполняли такие задания, как сбор прищепок и предметов из пенопласта, не обнаружив существенных различий в производительности.

Успех этого исследования говорит о перспективности применения «третьего большого пальца» для повышения ловкости рук как у трудоспособных пользователей, так и у людей с ограниченными возможностями.