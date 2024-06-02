Ученые узнали, насколько быстро можно научиться пользоваться шестым пальцем

Опубликовано 02 июня 2024, 23:11
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Ученые узнали, насколько быстро можно научиться пользоваться шестым пальцемНа удивление легко
Недавнее исследование Кембриджского университета показало, что научиться пользоваться «третьим большим пальцем» — 3D-печатным протезом, разработанным Дани Клод, — можно всего за одну минуту. Этот протез управляется датчиками, что позволяет ему двигаться синхронно с естественными движениями кистей.
© Dani Clode
Во время летней научной выставки Королевского общества Великобритании в 2022 году 596 участникам в возрасте от 3 до 96 лет дали минуту на ознакомление с устройством. Примечательно, что почти все смогли целенаправленно двигать новым большим палцем, а большинство — манипулировать им с предметами.
Участники выполняли такие задания, как сбор прищепок и предметов из пенопласта, не обнаружив существенных различий в производительности.
Успех этого исследования говорит о перспективности применения «третьего большого пальца» для повышения ловкости рук как у трудоспособных пользователей, так и у людей с ограниченными возможностями.