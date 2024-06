Ученые узнали, почему в США так много торнадо

Используя сложные климатические модели, Чавас изучил гипотетические сценарии, такие как изменение поверхности земли, чтобы понять их влияние на суровые погодные условия. Последние результаты, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывают, как шероховатость поверхности в Южной Америке и Мексиканском заливе влияет на частоту торнадо.

Так, сглаживание поверхности Южной Америки увеличивает вероятность возникновения торнадо, в то время как шероховатость поверхности Мексиканского залива снижает активность торнадо в Северной Америке. По крайней мере так показали модели.

Это исследование не только углубляет понимание возникновения торнадо, но и дает представление о том, как будущие изменения климата могут повлиять на "динамику суровой погоды в глобальном масштабе", считает ученый.