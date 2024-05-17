Ученые вдохновились мозгом животных и создали беспилотники

Нейроморфная система дрона обрабатывает данные в 64 раза быстрее и потребляет в три раза меньше энергии, чем традиционные методы. Благодаря использованию нейроморфных камер и нейроморфного исследовательского чипа Loihi от Intel, дрон может воспринимать и контролировать свое движение с «впечатляющей эффективностью» даже в условиях переменной освещенности.

Это достижение обещает сделать беспилотники такими же маленькими, проворными и умными, как насекомые или птицы, что потенциально изменит их применение в таких областях, как мониторинг урожая в теплицах и управление складскими запасами. Будущие разработки направлены на дальнейшее уменьшение масштаба аппаратного обеспечения и расширение возможностей для выполнения более сложных задач.