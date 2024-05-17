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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 10:30
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Ученые вдохновились мозгом животных и создали беспилотники

Они совершат прорыв в автономности
Исследователи из Делфтского технологического университета достигли прорыва в области беспилотных технологий, разработав беспилотник, который летает автономно с помощью нейроморфной обработки изображений, имитирующей работу мозга животных.
Ученые вдохновились мозгом животных и создали беспилотники
© Ferra

Эта инновация, подробно описанная в журнале Science Robotics, использует нейронные сети и нейроморфные процессоры, что позволяет значительно снизить потребление данных и энергии по сравнению с традиционными «глубокими» нейронными сетями, работающими на GPU.

Ученые вдохновились мозгом животных и создали беспилотники
© Delft University of Technology

Нейроморфная система дрона обрабатывает данные в 64 раза быстрее и потребляет в три раза меньше энергии, чем традиционные методы. Благодаря использованию нейроморфных камер и нейроморфного исследовательского чипа Loihi от Intel, дрон может воспринимать и контролировать свое движение с «впечатляющей эффективностью» даже в условиях переменной освещенности.

Это достижение обещает сделать беспилотники такими же маленькими, проворными и умными, как насекомые или птицы, что потенциально изменит их применение в таких областях, как мониторинг урожая в теплицах и управление складскими запасами. Будущие разработки направлены на дальнейшее уменьшение масштаба аппаратного обеспечения и расширение возможностей для выполнения более сложных задач.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дрон
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#разработка
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#Мозг
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#животные