Ученые вновь стали ближе к созданию «удобной» сверхпроводимости

Команда под руководством Андреа Кавальери продемонстрировала, что облученный лазером YBa2Cu3O6+x не только демонстрирует практически нулевое электрическое сопротивление, но и изгоняет магнитные поля, что является отличительной чертой обычных сверхпроводников.

Используя инновационную экспериментальную установку, исследователи наблюдали за магнитными свойствами с субпикосекундным разрешением, обнаружив, что фотовозбужденное состояние YBa2Cu3O6.48 может сохранять сверхпроводящие свойства при гораздо более высоких температурах, чем это было возможно ранее. Это открытие позволяет предположить, что световые импульсы могут синхронизировать флуктуирующее сверхпроводящее состояние в этом материале, расширяя границы высокотемпературной сверхпроводимости.

Эти результаты, опубликованные в журнале Nature, знаменуют собой значительный шаг вперед в понимании и использовании неравновесных сверхпроводящих состояний для передовых технологических приложений, включая высокоскоростные устройства, управляемые лазерными импульсами, пишут ученые.

Исследования будут продолжаться.