Ученые воспользовались квантовыми вычислениями для будущего прорыва в химии

Считается, что квантовые компьютеры лучше приспособлены для выполнения молекулярных расчетов, чем обычные компьютеры, поскольку законы квантовой механики описывают поведение природы на субатомном уровне.

REM исправляет ошибки, возникающие из-за шума, используя вычисления как квантового, так и обычного компьютера. Сначала исследователи рассмотрели эталонное состояние, описав и решив одну и ту же задачу как на обычном, так и на квантовом компьютере.

Сравнивая результаты, полученные на обоих компьютерах, можно получить точную оценку величины ошибки, вызванной шумом. Разница между решениями двух компьютеров для эталонной задачи может быть использована для корректировки решения исходной, более сложной задачи, когда она запускается на квантовом процессоре.

Исследователи использовали квантовый компьютер Särimner.