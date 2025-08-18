​​Ученые воссоздали первые молекулы во Вселенной

Через несколько секунд после Большого взрыва температура снизилась, что позволило образоваться первым элементам — водороду и гелию. Спустя сотни тысяч лет атомы начали соединяться с электронами, формируя первые молекулы. Одной из таких молекул стал ион гелий-гидрида (HeH+), который затем способствовал появлению молекулярного водорода — самой распространённой молекулы во Вселенной.

Эти молекулы играли ключевую роль в формировании первых звезд. Для начала термоядерного синтеза атомы и молекулы должны сталкиваться и выделять тепло. Ионы гелий-гидрида особенно эффективны при низких температурах, что могло ускорить образование звезд в ранней Вселенной.

В новом исследовании учёные охлаждали ионы до −267°C и сталкивали их с тяжёлым водородом, изучая, как скорость реакции зависит от температуры. Оказалось, что реакции не замедляются при низких температурах, что противоречит прежним теориям.