Ученые воссоздали жизненный путь мамонта возрастом 20 000 лет

Первые годы своей жизни Эльмаюуджей’ех провела на небольшой территории, подобно современным молодым слонам. В среднем возрасте она преодолела более 1000 километров на северо-запад. Позже она вернулась во внутренние районы Аляски, где ее нашли мертвой в Суон-Пойнт.

Изотопный анализ показал, что Эльмаюуджей’ех предпочитала высокогорье, а в более засушливых местах обитания питалась растениями. Хотя рядом с ее останками не было найдено никакого оружия, ее преждевременная смерть позволяет предположить, что она, скорее всего, стала жертвой охоты.

Анализ ДНК показал, что Эльмаюуджей’ех была близка к молодым и детенышам мамонтов, найденным на месте находки, но отдаленно связана с животными, найденными на соседней стоянке Хольцман. Исследователи считают, что Эльмаюуджей’ех была матриархом стада.

Результаты этого исследования позволяют по-новому взглянуть на жизнь и поведение шерстистых мамонтов и предположить, что охота человека могла сыграть роль в их локальном вымирании на Аляске.