Ученые восстановили ДНК древнего человека из кулона возрастом 20 000 лет

Команда ученых протестировала различные химикаты, чтобы не повредить ценные предметы, и разработала метод, позволяющий сохранить микроструктуры на поверхности артефактов, сделанных из скелетных элементов. Ученые сосредоточились именно на скелетных элементах, поскольку они более пористые и поэтому с большей вероятностью сохранят ДНК, присутствующую в клетках кожи, пота и других жидкостях организма.

Хотя предыдущие методы не позволяли отнести артефакты к конкретным людям из-за отсутствия захоронений и могил в эпоху палеолита, новый метод успешно идентифицировал ДНК древнего человека в зубной подвеске из Денисовой пещеры в России.

На основе анализа митохондриальной ДНК исследователи пришли к выводу, что большая часть ДНК, скорее всего, происходит от одного человека - женщины. Используя митохондриальные геномы оленя вапити и человека, команда смогла оценить возраст кулона в 19 000 - 25 000 лет.