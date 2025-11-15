Ученые впервые расшифровали РНК якутского мамонта возрастом 40 тыс. лет

Матричная РНК — это «рабочие» копии генов, которые клетки используют для создания белков. Анализ этих молекул позволил ученым увидеть, какие гены были активны в последних мгновениях жизни животных.

Молекулы РНК удалось обнаружить в клетках трех мамонтов, включая знаменитого мамонтенка Юку, найденного в 2010 году. Выяснилось, что перед смертью Юка испытала сильный стресс, который повлиял на гены, отвечающие за метаболизм и работу мышц.

Кроме матричной РНК, ученые изучили микроРНК, уникальный набор мутаций которых позволяет точно идентифицировать останки Юки как мамонта. Благодаря анализу древней РНК исследователи открыли несколько ранее неизвестных генов.

По словам профессора Лава Далена из Стокгольмского университета, результаты показывают, что РНК может сохраняться в вечной мерзлоте дольше, чем считалось.