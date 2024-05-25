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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 12:45
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Ученые впервые увидели рождение самых ранних галактик Вселенной

Спасибо новейшим телескопам
С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» исследователи из Копенгагенского университета совершили революционное открытие, наблюдая за формированием трех самых ранних галактик Вселенной. Эти галактики, образовавшиеся более 13 миллиардов лет назад, дают важнейшее представление о ранней Вселенной и подробно описаны в журнале Science.
Ученые впервые увидели рождение самых ранних галактик Вселенной
© Ferra

Команда из Института Нильса Бора наблюдала за рождением этих галактик, датируемых 13,3−13,4 миллиарда лет назад. Это открытие знаменует собой первый случай, когда астрономы увидели галактики на стадии их формирования. Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» показывал ранние галактики на более поздних стадиях эволюции.

Доцент Каспер Эльм Хайнц, возглавивший исследование, объясняет, что эти галактики сформировались примерно через 400−600 миллионов лет после Большого взрыва, в эпоху, когда энергия и свет первых галактик начали рассеиваться в водородном газе, заполнявшем раннюю Вселенную.

Исследовательская группа использовала инфракрасные возможности телескопа, чтобы обнаружить большое количество водородного газа, имеющего решающее значение для формирования звезд и галактик. Это самое удаленное наблюдение такого газа, проливающее свет на зарождение Вселенной.

Это открытие не только добавляет важный фрагмент к головоломке нашего космического происхождения, но и открывает новые возможности для изучения формирования первых структур Вселенной, отмечают исследователи.