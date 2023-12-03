Ученые все еще не могут определить текущий уровень глобального потепления

Ведущий автор статьи Ричард Беттс подчеркивает необходимость ясности в вопросе о нарушении оградительных мер Парижского соглашения, предупреждая об отвлечении внимания и путанице в критически важный для климатических действий момент. В предложенном решении предлагается объединить последние десять лет наблюдений за глобальной температурой с прогнозом на следующее десятилетие, обеспечив универсально согласованную меру, которая может послужить толчком к немедленным действиям по предотвращению дальнейшего повышения температуры.

По текущим оценкам, глобальное потепление на Земле составляет около 1,26°C, и в ближайшие пять лет может превысить порог в 1,5°C.

Исследователи подчеркивают важность нового подхода, позволяющего сгладить естественные колебания и выявить истинные масштабы антропогенного потепления.