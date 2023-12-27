Ученые все еще не определились, существуют ли экзолуны

Хотя было открыто более 5 000 экзопланет, поиск лун вокруг них остается сложной задачей. Эти два кандидата вызвали ажиотаж в 2017 и 2022 годах, предлагая потенциальные проблески внеземной жизни и формирования планет.

Однако недавний анализ, проведенный немецкими астрономами, показывает, что эти экзолуны маловероятны. Они использовали улучшенные модели изменения яркости звезд и обработки данных, утверждая, что это объясняет крошечные провалы в звездном свете, которые ранее приписывались лунам.

Но история на этом не заканчивается. Дэвид Киппинг, главный первооткрыватель экзолун, не согласен с результатами анализа и готовит контраргумент. В центре спора — интерпретация данных и нюансы моделирования, подчеркивающие сложность обнаружения таких слабых сигналов.

Так существуют ли экзолуны вокруг Kepler-1625b и Kepler-1708b? В настоящее время нам не хватает данных, чтобы однозначно сказать «да» или «нет». Исследователи ожидают дальнейших наблюдений от «Джеймса Уэбба» и будущих миссий, таких как PLATO, чтобы получить более четкую картину.

Пока дело остается неубедительным, охота за экзомонами не закончена. В нашей Солнечной системе лун гораздо больше, чем планет, поэтому экзомоны должны быть распространены.