Ученые встревожены: температура океана бьет рекорды

Хотя температура немного снизилась после пика, достигнутого в апреле, она все еще превышает все ранее зарегистрированные показатели для этого времени года. Масштабы повышения температуры значительны, поскольку для нагрева такого огромного водоема требуется огромное количество энергии.

Ученые расходятся во мнениях относительно последствий и причин этих рекордов. Одни считают это потенциально тревожной тенденцией, другие - предсказуемым следствием продолжающегося климатического кризиса, вызванного деятельностью человека.

Независимо от этого, последствия ожидаются значительными. Более теплые океаны могут привести к обесцвечиванию кораллов, гибели морских обитателей, повышению уровня моря и снижению эффективности поглощения загрязнений, вызванных потеплением планеты.