Ученые ввели радиоактивные изотопы в рога носорогов для борьбы с браконьерством

Проект предполагает усыпление и безопасное введение малых доз радиоизотопов в рога 20 носорогов. Эти изотопы не причинят вреда животным, но при этом будут срабатывать детекторы радиации в аэропортах и гаванях, предотвращая контрабанду. В случае успеха инициатива может распространиться и на другие исчезающие виды животных, такие как слоны.

Поскольку торговля рогом носорога является прибыльным незаконным промыслом, эта инициатива представляет собой новый подход.