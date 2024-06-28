Ученые ввели радиоактивные изотопы в рога носорогов для борьбы с браконьерством

Опубликовано 28 июня 2024, 09:45
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Ученые ввели радиоактивные изотопы в рога носорогов для борьбы с браконьерствомБрутально
Ученые из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге выступили с интересной инициативой по защите носорогов от браконьерства путем введения в их рога радиоактивных изотопов, что не причинит вреда носорогам, пишут ученые. Этот метод, получивший название Rhisotope Project, призван сделать рога носорогов ядовитыми для потребления человеком и одновременно повысить возможности обнаружения на международных границах.
Проект предполагает усыпление и безопасное введение малых доз радиоизотопов в рога 20 носорогов. Эти изотопы не причинят вреда животным, но при этом будут срабатывать детекторы радиации в аэропортах и гаванях, предотвращая контрабанду. В случае успеха инициатива может распространиться и на другие исчезающие виды животных, такие как слоны.
Поскольку торговля рогом носорога является прибыльным незаконным промыслом, эта инициатива представляет собой новый подход.